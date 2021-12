Mehr grüne Energie - die gibt es zum Beispiel aus Solarparks.

Ein Wissenschaftlerin der Uni Lancaster hat auf einer Konferenz berichtet, dass diese Solarparks am Boden aber noch mehr Nutzen für die Umwelt bringen könnten. Wenn zwischen den Panels nicht Rasen gepflanzt wird, sondern eine Wiese, könnten Solarparks laut der Wissenschaftlerin zu einem idealen Lebensraum für Hummeln werden.

Mehr Hummeln - mehr Pflanzenbestäubung

An einem theoretischen Modell hat die Wissenschaftlerin ausgerechnet, dass in Solarparks mit Wiesen vier Mal so viele Hummeln leben könnten als auf einer Rasenfläche und auch in der näheren Umgebung kämen sie dann häufiger vor. Das würde auch bedeuten, dass mehr Hummeln da sind, um Pflanzen zu bestäuben, zum Beispiel in der Landwirtschaft.

Im Vereinigten Königreich nehmen Solarparks aktuell eine Fläche von 14.000 Hektar ein, also in etwa die Fläche von Liechtenstein. Es könnten aber noch mehr werden, wenn das Vereinigte Königreich die angestrebte Klimaneutralität erreichen will. Umso wichtiger findet die Forscherin es deswegen, die Doppelnutzung als Hummel- und Insektenparadies weiter zu erforschen und auch finanziell zu fördern.