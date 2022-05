Eine der Stellen, an der sich der Insektenschwund der letzten Jahre im Alltag gut erkennen lässt, ist die Autoscheibe.

Forschende haben schon in mehreren Studien Belege dafür gesammelt, dass weniger Fluginsekten in der Luft sind. Das zeigt sich auch an der Front von Autos – dort kleben heute nach einer langen Fahrt oft nicht mehr so viele Insekten wie früher. In Großbritannien ist das tatsächlich an Autos abgezählt und über die Jahre verglichen worden. Das Ergebnis: Von 2004 bis 2021 ist die Zahl der Insekten an Autos um knapp 60 Prozent zurückgegangen.

Ermittelt wurden die Werte mithilfe von Freiwilligen, die an das Nummernschild ihrer Autos spezielle Gitter anbrachten – sie werden „Splatometer“ genannt. Da wurden Felder abgegrenzt, in denen nach der Fahrt die Zahl der toten Insekten abgezählt wurde. Genutzt wurden für die Studie Daten von mehreren tausend Fahrten im Vereinigten Königreich. Seit Neuestem wird auch die Fahrstrecke per App festgehalten, um die Zahlen noch besser vergleichen zu können.