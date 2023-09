Forschende der Uni Würzburg haben vielleicht einen weiteren Grund ausgemacht, warum Insekten weniger werden: Sie führen in ihrer Studie das Wetter an.

Sie schreiben, dass auch zu warmes, zu trockenes Wetter im Winter oder zu kalte und zu nasse Sommer zum Insektensterben führen - auch Folgen des Klimawandels.

Das Team der Uni Würzburg hat letztes Jahr in landwirtschaftlichen Gebieten in Bayern Fluginsekten gefangen - und zwar oft deutlich mehr als es Forschende für eine ältere Studie getan haben, die auf ein großes Insektensterben in Deutschland hingewiesen hat. Die Forschenden aus Würzburg sahen sich auch für diese ältere Studie noch einmal die Wetterdaten an. Ihr Ergebnis ist, dass die Wetterbedingungen seit 2005 schlecht für Insekten waren; es in den letzten zwei Jahren aber wieder besser lief.

Die Studie aus Würzburg bekommt teils harsche Kritik von anderen Fachleuten. Kritisiert wird vor allem, dass die intensive Landwirtschaft mit ihrem Einsatz von Pestiziden nicht berücksichtigt wird.