Es schreibt in einer Studie, dass nur so einige der seltensten Tierarten der Welt gerettet werden können. Demnach sind in den letzten 500 Jahren drei Viertel der bekannten Vogel-, Säugetier-, Amphibien- und Reptilienarten ausgestorben. Oft liegt das an nicht heimischen Tieren wie Katzen, die Menschen auf den Inseln eingeschleppt haben. Die Forschenden sagen, würde man diese Tiere auslöschen, könnten fast zehn Prozent der bedrohten Arten auf mehr als 100 Inseln davon profitieren. Zum Beispiel könnten auf der unbewohnten Gough-Insel im Südatlantik Mäuse beseitigt werden, die Küken von Meeresvögeln fressen.

Das weltweit größte Projekt zur Tötung von Nagetieren auf einer Insel war schon erfolgreich. Dadurch wurde Südgeorgien im Südatlantik zum ersten Mal seit mehr als 200 Jahren von Ratten befreit.