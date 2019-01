Das oberste Gericht in Berlin hat das klargestellt und ein Urteil gegen eine Modebloggerin bestätigt. Die war wegen drei Posts vom Verband Sozialer Wettbewerb abgemahnt worden, ein Verein der Wirtschaft, der gegen Schleichwerbung vorgeht.

Das Berliner Kammergerichtgab dem Verband in zwei Fällen Recht. In diesen Instagram-Posts hatte die Bloggerin Links von Firmen verbreitet und hätte dies laut Urteil als Werbung kennzeichnen müssen. In dem dritten Post hatte sie einen selbst gekauften Pulli gelobt. Das sah das Gericht als zulässigen redaktionellen Beitrag an. Diese Unterscheidung ist aus Sicht des Gerichts allerdings schwierig und nur von Fall zu Fall zu treffen.