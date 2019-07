Wie viele Likes hat mein Instagram-Post? Das finden viele User wichtig - vielleicht zu wichtig. Meint zumindest der Onlinedienst Instagram selbst und testet nun in sieben Ländern, ob und wie sich das Verhalten der Leute ändert, wenn die Zahl der Likes nicht für andere sichtbar ist.

Unter einem Post steht nur noch "geliked von Person X und anderen" und die Kommentare von Leuten. Aber die genaue Zahl der Likes ist nicht mehr öffentlich - nur der User selbst kann sie noch sehen.

Bei diesem Test geht's Instagram nach eigenen Angaben darum, "Druck von den Usern zu nehmen". Sie sollten nicht mehr darauf fokussiert sein, wie viele Likes ein Post bekommt, sondern sich stattdessen darauf konzentrieren, Dinge zu teilen, die ihnen wichtig seien. Außerdem will der Onlinedienst damit vermutlich verhindern, dass die Zahl der Likes zu Mobbing führt oder dazu, dass User wenig gelikte Posts löschen oder versuchen sich Likes zu kaufen.

Das erste Land, in dem dieser Versuch gestartet wurde, war Kanada im Mai. Seit heute hat Instagram diese testweise Änderung auch in Australien eingeführt, außerdem in Neuseeland, Japan, Irland, Italien und Brasilien.