In der Zuwanderungsdebatte wird oft gefordert, dass sich die Zuwandernden an die Kultur im neuen Land anpassen.

Forschende aus den USA schreiben im Fachmagazin Journal of Ethnic and Migration Studies, dass das aber tatsächlich auch in die andere Richtung passiert: Die Mehrheitsbevölkerung passt sich auch an die Kultur der Zugewanderten an.

Beim Essen gibt es weniger Konflikte

Die Forschenden haben das anhand von asiatischen und lateinamerikanischen Restaurants in den USA untersucht. Sie fanden unter anderem heraus, dass die Restaurants oft Nicht-Zugewanderten gehörten - vor allem in Gegenden, in denen viele verschiedene Bevölkerungsgruppen lebten. Die Forschenden sagen: Gerade beim Thema Essen gebe es weniger Konfliktstoff als zum Beispiel bei Fragen zur Beschäftigung von Zugewanderten.

Laut den Forschenden steigt die Offenheit für Ethno-Food mit dem Bildungsgrad der Mehrheitsbevölkerung. Möglicherweise versuchen die schon länger Einheimischen so ihren Status zu erhöhen - indem sie zeigen, dass sie in Sachen Essen weltoffen und vielseitig sind.