Mit dem Smartphone lässt sich schon so einiges anstellen. Das Gerät ersetzt zum Beispiel einen Wecker, ein Radio oder einen Stadtplan.

Manchmal ist es aber etwas frickelig, die richtige App zu starten und zu bedienen. Das Problem haben auch Forschende aus Südkorea erkannt. Sie haben ein Programm entwickelt, das eine Lösung anbietet: Klopfen. Die Software heißt Knocker. Wer sie benutzen will, braucht keine weitere Hardware. Einfach mit dem Smartphone leicht auf einen Gegenstand klopfen, also eher antippen, und das Telefon sagt dann, was das für ein Gegenstand ist.

Jedes Anklopfen eine eigene Aktion

Damit lassen sich dann Aktionen verknüpfen: Auf den Sattel vom Fahrrad klopfen, um sich die Parkposition zu merken, auf das Bett klopfen, um das Licht auszumachen und den Wecker zu aktivieren, oder auch auf eine leere Wasserflasche klopfen, um neues Wasser zu bestellen. Dahinter steckt eine selbstlernende Künstliche Intelligenz, die das Mikrofon, den Beschleunigungs-Sensor und den Lage-Sensor im Handy nutzt. Die Genauigkeit liegt der Studie zufolge in leisen Umgebungen bei 98 Prozent, in lauten bei 83 Prozent.