In einer Studie des Pew Research Centers haben Befragte in 13 von 26 Ländern den Klimawandel als größte Bedrohung angegeben, in acht Ländern wurde stattdessen die Terrormiliz IS genannt und in vier Staaten Cyberangriffe. Besonders stark ist die Angst vorm Klimawandel in den USA gestiegen. Vor Atomwaffen aus Nordkorea fürchteten sich nicht so viele Menschen. Nicht einmal in Südkorea wurde das Nuklearprogramm des Nachbarlandes als eine der zwei wichtigsten Bedrohungen gesehen.

Als Bedrohung werden aber auch die USA selbst wahrgenommen. In Deutschland empfanden das 50 Prozent der Befragten so. Im Länderdurchschnitt stieg der Wert von 25 Prozent im Jahr 2013 auf 45 Prozent im letzten Jahr.