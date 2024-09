Seit fast 40 Jahren gilt überall auf der Welt ein Walfangverbot - nur drei Länder jagen die Meeressäuger immer noch kommerziell: Japan, Norwegen und Island.

Umweltschutzgruppen befürchten, dass es mehr Länder werden können.

Denn am Montag startet die Konferenz der Internationalen Walfangkommission in der peruanischen Hauptstadt Lima. Dort wollen neun Länder eine Resolution durchsetzen, die erlaubt, dass Wale für die Ernährungssicherheit gefangen werden dürfen. Die Tierschutzorganisation Pro Wildlife befürchtet, dass so eine Resolution auch den kommerziellen Walfang erlauben könnte. Denn: Wale zu fangen, um sich selbst zu versorgen, ist ohnehin schon erlaubt für verschiedenene Ureinwohner - zum Beispiel in Grönland, Alaska und Russland.

Argentinien, Brasilien und Uruguay wollen bei der Konferenz in Lima wieder beantragen, dass ein Schutzgebiet für Wale im Südatlantik geschaffen wird. Die südamerikanischen Länder scheitern seit über 15 Jahren an der erforderlichen Dreiviertelmehrheit. Schutzgebiete für Wale gibt es schon in der Antarktis und im Indischen Ozean.