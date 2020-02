Die Kapsel ist vom Nasa-Startplatz in Virginia los geflogen, mit vier Tonnen Fracht an Bord, darunter Material für wissenschaftliche Untersuchungen, einige von den ISS-Besatzungsmitgliedern gewünschte Käsespezialitäten und Süßigkeiten.

Der Start der Trägerrakete ist drei Mal verschoben worden; eigentlich hätte die Kapsel die ISS am Freitag erreichen sollen. Die Ankunft wird nun am Dienstag erwartet. An Bord der ISS sind im Moment drei Menschen, Jessica Meir und Andrew Morgan aus den USA und der Russe Oleg Skripotschka.