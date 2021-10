Facebook gerät durch weitere Dokumente stärker unter Druck.

Mehrere große US-Medien, unter anderem die Zeitung Wall Street Journal und der Sender CNN, und auch deutsche Medien wie die ARD, konnten sich nach eigenen Angaben interne Unterlagen des Konzerns anschauen. Das Material kommt wohl von einer ehemaligen Mitarbeiterin des Konzerns, Frances Haugen, die Facebook schon länger kritisiert und als Whistleblowerin auftritt.

Laut den US-Medien ist Facebook bewusst, dass es zu wenig gegen Falschinformationen macht und dass Nutzerinnen und Nutzer schnell gefährliche (also falsche, polarisierende und extreme) Inhalte vorgeschlagen bekommen. In den Medienberichten geht es unter anderem auch um die Zeit kurz nach der letzten US-Präsidentenwahl. Hier habe Facebook die Maßnahmen gegen Falschinformationen schnell gelockert und so Donald Trump und seinen Anhängern Raum für falsche Behauptungen gegeben.

Facebook selbst nennt die geleakten Dokumente "aus dem Kontext gerissen" und "nicht mehr aktuell".