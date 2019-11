Der russische Präsident Wladimir Putin will eine alternative Plattform zu Wikipedia schaffen.

Die Regierung in Moskau plant umgerechnet 24 Millionen Euro ausgeben. Putin sagte, es sei besser Wikipedia durch ein russisches Online-Netzwerk zu ersetzen, das - Zitat - "wenigstens verlässliche Informationen" biete. Kritiker befürchten, dass die russische Regierung langfristig ein eigenes Internet im Land aufbauen will, um das Netz so mehr unter Kontrolle zu haben.

Neues Gesetz soll Netz abschotten

Vor kurzem war schon ein umstrittenes Internet-Gesetz in Kraft getreten. Darin ist von einer zentralen Kontrolle des Datenverkehrs die Rede und von einem abgekoppelten, eigenen Internet. Bisher zählte das Netz in Russland zu den wenigen Freiräumen, in denen Regierungskritiker ihre Meinungen verbreiten konnten.