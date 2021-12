Das wollen zwei Unternehmen nutzen, um die Internetverbindungen zu verbessern. Sie planen ein Untersee-Datenkabel - von Finnland über Island, die kanadische Arktis und Alaska bis nach Japan. Das 14.000 Kilometer lange Kabel soll nach Medienberichten rund eine Milliarde Euro kosten und 2025 fertig sein.

Eines der beteiligten Unternehmen sagt, dass die bisherigen Internetkabel mit der Digitalisierung allmählich an ihre Grenzen stoßen und man die Chance eines eisfreieren Nordens nutzen sollte. Wie das IT-Portal The Register berichtet, arbeitet auch Russland gerade an einem Kabel durchs Polarmeer, allerdings nur in der russischen Arktis.