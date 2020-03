Die Neue Zürcher Zeitung hat nachgefragt, wie stabil die Netzversorgung in Deutschland ist und ob sie möglicherweise bald überlastet sein könnte. Die Bundesnetzagentur sagt, dass es im Moment keine deutliche Steigerung des Datenverkehrs gebe, aber das man auf eine Steigerung gut vorbereitet sei. Ein Sprecher der Telekom sagte, dass die Nutzung der Netze steige, aber dass das Unternehmen vorgesorgt hat. Auch Vodafone sagt, man sei gut gerüstet. Bisher gebe es tagsüber relativ leere Netze, erst abends werde das mehr, durch Streaming und Downloads. Vodafone rechnet damit, dass sich das bald mehr über den Tag verteilt. Dank Glasfasernetz sei das Netz aber sehr belastbar.

In anderen Ländern ist die Lage weniger stabil. In der Schweiz zum Beispiel hat der Bundesrat die Menschen aufgefordert, das Internet zurückhaltend zu nutzen, vor allem Streaming - sonst könne es Engpässe geben und dann würden Netflix und Co. abgeschaltet.