Viele VPN-Verbindungen sind oft nicht sicher, obwohl sie genau das versprechen.

Das ist das Ergebnis einer Studie des "Open Technology Fund" - einer unabhängigen Organisation, die sich für mehr Internetfreiheit einsetzt. Untersucht wurden Anbieter von VPN-Apps. Gefunden wurden viele Mängel. Unter anderem ist oft nicht klar, wem der VPN-Dienst gehört und wer oder welche Länder Einfluss auf ihn haben. Dazu kommen Datenschutz-Probleme und Sicherheits-Lücken. Zum Teil sammeln die Apps laut Studie auch Standort-Daten, obwohl sie das Gegenteil behaupten.

VPN bedeutet Virtual Private Network. Über diese Verbindungen werden IP-Adressen maskiert und Inhalte verschlüsselt. So können auch blockierte Webseiten erreicht werden. Hunderte Millionen Menschen nutzen VPN weltweit - unter anderem in autoritär regierten Staaten, die das Internet einschränken. Wenn VPN-Nutzer und -Nutzerinnen dort auffliegen, könnte das für sie gefährliche Konsequenzen haben.

Wer trotzdem VPN-Apps nutzen will, sollte kostenpflichtige Varianten nutzen, sagen die Studienautoren. Diese würden allgemein als zuverlässiger und sicherer gelten.