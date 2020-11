Internetzensur gibt es nicht nur in autoritär regierten Staaten. Zensiert wird auch in Ländern, in denen das vielleicht nicht sofort erwartet wird.

Das hat ein Informatikteam der US-Universität Michigan festgestellt. Das Team hat ein Internettool entwickelt, das Zensur im Netz erkennt. Dann wurde das Netz damit 20 Monate lang gescannt. Ergebnis: In mehr als 100 Ländern hatte die Zensur zugenommen - und zwar auch in Ländern, in denen die Forschenden das nicht erwartet hätten - nämlich Norwegen, Japan, Italien, Indien, Israel und Polen. Die Forschenden sagen: In vielen Ländern gibt es mittlerweile Gesetze, um bestimmte Inhalte im Netz zu blocken - etwa pornografische Inhalte. Aber auch andere Inhalte können aufgrund dieser Gesetze leicht gesperrt werden. In Norwegen wurden zum Beispiel auch Inhalte der Menschenrechtsorgansation Human Rights Watch blockiert. Japan sperrte Artikel von US-Zeitungen. Und in Indien wurden Dating-Seiten für homosexuelle Menschen gesperrt, obwohl Homosexualität dort seit 2018 erlaubt ist.