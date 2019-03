Viele ahnen, dass sie damit mal zum Arzt sollten, gehen aber lange nicht und stecken dann vielleicht auch noch andere an. Für Betroffene gibt es jetzt eine neue App. Sie heißt Intimarzt und ist für iPhone- und Android-Geräte verfügbar. Mit der App kann man Symptome digital und anonym abklären lassen. Dafür nimmt man drei Fotos des Problembereichs auf und beantwortet ein paar Fragen zu möglichen Symptomen. Das alles geht dann verschlüsselt an ein Medizinerteam in Heidelberg. Innerhalb von 48 Stunden liefert Intimarzt dann eine erste Einschätzung, eventuell auch einer Empfehlung für ein frei verkäufliches Medikament.

Das Angebot kommt unter anderem von den Unikliniken in Heidelberg und Essen. Die App lässt sich zwar kostenlos runterladen, aber eine Anfrage kostet dann 24,95 Euro. Diese Servicegebühr zahlen im Moment noch die Nutzer selbst. Aber offenbar überlegen einige Krankenkassen, ob sie den Service finanziell unterstützen.