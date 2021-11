Droht uns eine Invasion aus dem All?

Ein US-Wissenschaftsteam glaubt, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist - allerdings geht es den Wissenschaftlern nicht um kleine grüne Männchen oder menschenjagende Monster. Sie halten es für viel wahrscheinlicher, dass außerirdische Bakterien oder andere Kleinstlebewesen es auf die Erde schaffen könnten. In einer Fachzeitschrift schlagen sie deshalb vor, dass sich Raumfahrtprogramme stärker mit Invasionsbiologie befassen - also mit Forschung zur Ausbreitung invasiver Arten in fremden Lebensräumen.

Raumfahrt braucht Invasionsbiologen

Daraus könne man auch lernen, wie sich solche Ausbreitungen verhindern ließen. Zum Beispiel, so die Autoren, sei es entscheidend, dass Maßnahmen zur Eindämmung einer invasiven Art schnell ergriffen werden. Sie hoffen, dass ihre Arbeit dazu beiträgt, dass bald auch Invasions-Biologen zusammen mit Astrobiologen eingeladen werden, an den Sicherheitsprotokollen für Raumfahrtmissionen mitzuschreiben.