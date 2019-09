In Thedinghausen in Niedersachsen müssen sich Autofahrer gerade die Straße mit Hunderten Chinesischen Wollhandkrabben teilen.

Um Unfälle zu vermeiden, hat die Gemeinde schon Warnschilder aufstellen lassen. Denn die eingeschleppten Krebse sind zurzeit in großer Zahl unterwegs: Sie haben Paarungssaison und wollen wohl zur Weser und Richtung Nordsee. Ein Weibchen kann bis zu 900.000 Eier ablegen, am liebsten im Brackwasser.

Ursprünglich stammen die Krabben mit den behaarten Scheren aus China. Eingeschleppt wurden sie wohl mit Frachtschiffen und breiteten sich vor allem in der Nähe der Nordseeküste aus. Erstmals gesichtet wurden die Krebse 1912 in einem Nebenfluss der Weser. Inzwischen gibt es sie auch in anderen Bundesländern.

Eingeschleppte Arten können ein Problem für das heimische Ökosystem werden, wenn sie andere Arten verdrängen. Für Fischer in Norddeutschland sind die Wollhandkrabben aber auch eine zusätzliche Einnahmequelle geworden.