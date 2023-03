Medienberichten zufolge will die kolumbianische Regierung 60 Tiere nach Indien und Mexiko ausfliegen. Dort sollen sie in Naturschutzgebieten angesiedelt werden. Demnach sollen die Tiere in großen Containern gefangen und dann zu einem nahe gelegenen Flughafen transportiert werden.

Privatzoo eines Drogenbosses

Der berühmte Drogenboss Escobar hatte auf seiner Ranch in der Nähe der Stadt Medellín einen Privatzoo unterhalten - mit Giraffen, Elefanten und Nilpferden. Nachdem Escobar 1993 von der Polizei erschossen wurde, wurden die Tiere ihrem Schicksal überlassen. Die damals vier Nilpferde störte das nicht: Innerhalb kürzester Zeit vermehrten sie sich und wanderten in die angrenzende Flusslandschaft aus.

Heute gibt es circa 130 Tiere, die mittlerweile zu einem echten Problem geworden sind. Sie machen vor allem den ansässigen Wasserschweinen und Seekühen das Leben schwer - und ihre Ausscheidungen verändern die Biochemie der Gewässer. Im letzten Jahr wurden sie deshalb zu einer invasiven Art erklärt.