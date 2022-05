Ein Goldfisch, der sein Leben lang im Aquarium herumschwimmt - da kriegt man vielleicht schon etwas Mitleid.

Trotzdem sollte man die Tiere auf keinen Fall in der Natur aussetzen. Ein Forschungsteam der Uni Belfast hat sich noch mal genauer angeguckt, welche Auswirkungen ausgesetzte Goldfische auf das Ökosystem haben können. In Europa sind Goldfische nämlich nicht heimisch, sondern eine invasive Art. Die Forschenden kommen zum dem Schluss, dass von den Goldfischen deswegen eine Gefahr ausgehen kann: Sie sind gefräßiger und mutiger als andere Fischarten und kommen mit dem Klima in Europa gut zurecht.

Tatsächlich müssen immer wieder Goldfische in großem Stil aus Gewässern herausgefischt werden, weil sie sich dort zu stark verbreitet haben und andere Arten bedrohen. Ursprünglich stammen Goldfische aus China - sie sind vor rund 1000 Jahren aus einer Züchtung hervorgegangen.