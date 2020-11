Beifuß-Ambrosie, Asiatische Hornisse, Drüsiges Springkraut - die Liste der eingeschleppten Arten, die sich bei uns heimisch fühlen, wird länger.

Ein internationales Forschungsteam hat sich jetzt mal angeschaut, bei welchen Arten es überhaupt realistisch ist, sie zu bekämpfen. In ihre Analyse haben sie 95 Spezies einbezogen, die in früheren Studien als hohes oder sehr hohes Risiko für Ökologie und Wirtschaft eingestuft wurden. Einige davon sind schon in Europa angekommen, andere noch nicht. Höchste Priorität in ihrem Bekämpfungs-Ranking haben Arten, die besonders gefährlich und leicht zu bekämpfen sind.

Dazu zählen die Forschenden den Flusskrebs Faxonius rusticus, der ursprünglich aus Amerika stammt und dort schon viele andere Krebsarten verdrängt hat. Eine erste Population wurde in Frankreich entdeckt.

Wichtig ist laut den Forschenden vor allem, dass die europäischen Länder zusammenarbeiten - Invasive Arten kennen keine Landesgrenzen, sagen sie.