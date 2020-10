Durch weltweiten Handel und Reiseverkehr haben es Pflanzen und Tiere leicht, neue Gebiete zu erobern.

Problematisch ist daran, dass invasive Arten heimische verdrängen können und die Natur aus ihrem Gleichgewicht gerät. Frankfurter Ökologinnen und Ökologen schätzen, dass die weitweite Ausbreitung von Tieren und Pflanzen in den nächsten 30 Jahren regelrecht Fahrt aufnimmt. In einer Studie schreiben sie, dass die Anzahl um mehr als ein Drittel steigen wird, im Vergleich zum Jahr 2005. In Europa sollen es sogar zwei Drittel sein - oder anders ausgedrückt: 2500 invasive Arten. Die meisten werden dabei nicht groß auffallen: Es sind Insekten, Weichtiere und Krebstiere. Größere Säugetiere, wie einst der Waschbär, werden seltener einwandern.

Die neuen Arten kommen der Analyse nach vor allem über den globalen Handel per Schiff, Flugzeug und Lastwagen. Das lasse sich wegen der Wirtschaft zwar nicht ganz verhindern, sagt das Wissenschaftsteam, aber strengere Regeln könnten eine Flut an invasiven Arten verhindern.