Blaukrabben gelten in Italien besonders in diesem Sommer als Plage.

Die Krebs-Art stammt eigentlich von der Atlantikküste Nord- und Südamerikas - wurde aber in etlichen anderen Regionen der Welt eingeschleppt. Zum Teil bedrohen die Krabben als invasive Art Ökosysteme, in denen sie kaum natürliche Fressfeinde haben.

Unter anderem an italienischen Küsten breitet sich die Blaukrabbe aus. Sie konkurriert dort auch mit heimischen Fischern - um beliebte Muschelarten, wie Venus- oder Miesmuschel. Jetzt steckt der Staat rund drei Millionen Euro in Maßnahmen, um die Ausbreitung der invasiven Krebse einzudämmen. Eine davon: Auch in Italien sollen mehr Blaukrabben gegessen werden. In Restaurants an der Adria stehen sie wohl schon auf den Speisekarten.

Unter anderem in Griechenland werden die Krebse mit den blauen Scheren schon länger befischt. Im Frühjahr war erstmals eine Blaukrabbe in der Ostsee nachgewiesen worden.