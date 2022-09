Wer in Zukunft ein iPhone kauft, hat vielleicht nicht mehr zwangsläufig ein Gerät aus China in der Hand. Vielleicht ist es dann in Indien hergestellt worden.

Apple hat offiziell angekündigt, sein neuestes Telefonmodell auch in Indien zu bauen. Der Schritt hatte sich schon in den letzten Wochen abgezeichnet. Fachleute gehen davon aus, dass Apple etwa 5 Prozent der iPhone-Produktion nach Indien verlagert. Fabriken in Indien sind zwar nicht ganz neu in Apples Produktion, spielen bisher aber nur eine Nebenrolle. Sie werden wohl in Zukunft wichtiger. Weniger Abhängigkeit von China

Beobachter sehen darin einen Schritt von Apple, sich weniger von China abhängig zu machen. Der US-Konzern war in letzter Zeit auch von den Corona-Lockdowns in China betroffen.