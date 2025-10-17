Die Leistungen von Neuntklässlerinnen und und Neuntklässlern in den Fächern Mathe und Naturwissenschaften haben sich deutlich verschlechtert.

Das ist das Ergebis einer Studie, die am Rande der Bildungsminister-Konferenz veröffentlicht wurde. Demnach verfehlt jeder dritte Schüler in Mathe den Mindeststandard für den mittleren Schulabschluss. Das sind 10 Prozent mehr als 2018, als die Studie zuletzt gemacht wurde. Fast jeder zehnte verfehlt sogar die Mindeststandards für den Hauptschulabschluss.

Auch in den Fächern Bio, Chemie und Physik sieht es nicht gut aus. In Chemie ist jeder vierte zu schlecht für die Mindestanforderungen, in Physik jeder sechste und in Bio jeder zehnte Neuntklässler.

Verschlechtert haben sich die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in allen Schulformen und mit und ohne Migrationshintergrund.

Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen schneiden besser ab. Bremen, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland schlechter.

Hier geht's zur Studie, dem IQB-Bildungstrend der Humboldt-Uni Berlin, bei der bundesweit 48.000 Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben..