Für den Irak, wo Frauen bisher sehr wenig am politischen Prozess beteiligt sind, ist das unüblich. Der Einfluss der Frauen bei den Protesten zeigt sich auch in Wandmalereien am Tahrir-Platz, dem Hauptschauplatz der Proteste in der Hauptstadt Bagdad. Die Kunstwerke, über die die BBC berichtet, werden oft von Frauen gemalt - viele zeigen Demonstrantinnen, die für ihre Freiheit und ihre Zukunft kämpfen. Laut BBC nehmen viele Frauen heimlich an den Protesten teil und setzen sich so über Ehemänner und Eltern hinweg.

Die Demonstrierenden im Irak werfen der Regierung Misswirtschaft und Korruption vor. Seit Beginn der Proteste sind mehr als 460 Menschen getötet worden.