Im Iran gibt es schon lange eine Wasserkrise: Drei Stauseen sind schon ausgetrocknet. Jetzt rechnen Experten damit, dass 19 weitere kurz davor stehen. Demnach sind die etwa 200 Stauseen im Land im Schnitt nur noch zu einem Drittel gefüllt.

Der Iran zählt zu den trockensten Ländern der Welt. In den letzten Jahren regnet es dort immer weniger, gleichzeitig nehmen Dürreperioden und andere extreme Wetterereignisse zu.

In vielen Teilen Teherans wird deswegen immer mal wieder die Wasserversorgung unterbrochen, um Wasser zu sparen.

Beobachter machen für die Wasserkrise auch einen übermäßigen Verbrauch durch die Landwirtschaft verantwortlich, und die Tatsache, dass viele Leute illegal Grundwasser abpumpen. Fachleute fordern deswegen ein Umdenken in der Industrie und bei der Bevölkerung.