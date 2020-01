Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Alisadeh hatte bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro die Bronzemedaille gewonnen. Wohin die 21-Jährige geflohen ist, sagte sie nicht. Laut der halbstaatlichen iranischen Nachrichtenagentur Isna soll sie in die Niederlande gereist sein. Die stellvertretende Sportministerin wurde von Isna mit den Worten zitiert, dass man keine Sportlerin zwingen könne, im Iran zu bleiben.



Alisadeh ist nicht die einzige Iranerin, die öffentlich gegen die strengen muslimischen Regeln in ihrem Land Widerstand leistet: Bei der Schach-Weltmeisterschaft der Frauen in Schanghai tritt die iranische Chef-Schiedsrichterin Shohreh Bayat bewusst ohne Kopftuch auf. Bayat erhielt daraufhin Drohungen iranischer Staatsmedien und ihres heimischen Schach-Verbandes. Sie kündigte an, nach dem Turnier nicht wieder in den Iran zurückzukehren.