Vor zwei Jahren hat die Iranerin Narges Mohammadi den Friedensnobelpreis bekommen, für ihren Einsatz für Menschenrechte.

Selbst annehmen konnte sie den Preis aber nicht, weil sie im Iran festsitzt. Ihre beiden Kinder nahmen den Preis damals in Empfang. Sie leben mit dem Vater in Paris. Auch er ist ein prominenter Aktivist, der lange im Gefängnis saß.

Jetzt haben die Zwillinge zu ihrem 19. Geburtstag einen Brief von ihrer Mutter bekommen. Darin schreibt Mohammadi, dass sie den Iran nicht mehr verlassen darf. Der Iran habe zwei Arten von Reiseverboten erlassen, eines davon sei dauerhaft.

Mohammadi war immer wieder im Gefängnis. Sie wurde unter anderem verurteilt, weil sie sich gegen den Kopftuchzwang für Frauen und gegen die Todesstrafe engagiert.