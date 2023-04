Im Iran überwacht die Polizei die Kopftuchpflicht ab sofort mit Kameras.

Wer gegen die Kleidervorschriften verstößt, erhält laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim eine Warnung per Textnachricht. Die Kamerasoftware mache keine Fehler, hieß es unter Berufung auf die Polizei. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet, dass in Zukunft auch Menschen bestraft werden sollen, die Frauen dazu ermutigen, ihr Kopftuch abzulegen.

Im Iran tragen einige Frauen in den Metropolen ihr Kopftuch schon länger nicht mehr - aus Protest hatten in den letzten Monaten viele weitere Mädchen und Frauen landesweit ihre Kopftücher abgelegt. Auslöser war der Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam. Das Regime geht hart gegen die landesweiten Demonstrationen seitdem vor. Tausende wurden verhaftet, Menschenrechtsorganisationen Berichten von einer gestiegenen Zahl an Hinrichtungen. Außerdem gibt es eine Reihe von Vergiftungen bei Schülerinnen. Auch hier gibt es die Vermutung, dass das Regime dahinter steckt.