Im Iran gibt es massive Kritik an einer Grabgebühr, die die Hauptstadt Teheran ab Ende März einführen will, zum neuen persischen Jahr.

Die Stadtverwaltung hofft dadurch auf eine neue Einnahmequelle, um in der Wirtschaftskrise besser klar zu kommen. Wie iranische Medien berichten, soll die Grabgebühr bei umgerechnet vier Euro im Jahr liegen. Das klingt nicht nach viel, sorgt aber trotzdem für Protest - Millionen Gräber könnten betroffen sein. Bisher mussten die Menschen im Iran nur für die Bestattung bezahlen, nicht für die Zeit danach.

In lokalen Medien und in den sozialen Netzwerken gibt es jetzt Protest gegen die Grabgebühr. Leute machen sich Sorgen, dass die Stadtverwaltung unbezahlte Gräber verkaufen könnte - und so Menschen die letzte Ruhestätte nimmt. Außerdem finden manche es inakzeptabel, dass jetzt Tote und Hinterbliebene für die Folgen der Wirtschaftskrise aufkommen müssten - und nicht die Verantwortlichen. Der Iran steckt seit Jahren in einer Wirtschaftskrise, wegen der internationalen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm und der Unterdrückung der Protestbewegung.