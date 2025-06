Die iranischen Behörden haben in vielen Städten das Spazierengehen mit Hunden verboten.

So ein Verbot gibt es schon seit ein paar Jahren für die Hauptstadt Teheran, jetzt wurde es laut Medienberichten auf rund 20 weitere Städte ausgedehnt. Die staatliche Zeitung "Iran" schreibt, damit wollten die Behörden die öffentliche Ordnung aufrechterhalten und die öffentliche Gesundheit schützen.

Hunde gelten in der islamischen Tradition als unrein, und Religiös-Konservative lehnen das Halten von Hunden auch als westliche Lebensart ab. Offiziell verboten ist die Hundehaltung in Iran aber nicht. Und auch die schon existierenden Beschränkungen werden nicht überall eingehalten. In der Hauptstadt Teheran gehen viele Leute trotzdem mit ihren Tieren offen Gassi.