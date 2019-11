Im Iran haben über 200 Menschen, die in der Filmbranche arbeiten, gegen zunehmende staatliche Zensur protestiert.

Die Filmemacher, Produzenten, Drehbuchautoren und Schauspieler haben einen Brief an den iranischen Justizchef Ali Raeissi geschrieben. Darin kritisieren sie, dass Filme im Iran zum Teil verboten werden und an den Filmen Beteiligte diskriminiert oder verhaftet werden.

Mit dem Schreiben reagieren die Unterzeichner darauf, dass die iranischen Behörden vor kurzem den Film "Chaneh'e Pedari" - auf deutsch: Vaterhaus - eines iranischen Regisseurs verboten haben.

Der gesellschaftskritische Film war letzten Monat nach jahrelangem Ringen für eine öffentliche Aufführung erlaubt worden, wurde aber nach fünf Tagen wieder verboten. Die Behörden begründen das mit angeblichen Gewaltszenen in dem Film. Die Filmbranche ist der Meinung, dass das Verbot politisch motiviert ist und sich gegen den regimekritischen Filmemacher selbst richtet.