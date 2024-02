Regierung schränkt Internetnutzung ein

Für die Menschen in Iran wird es schwieriger, sich frei im Netz zu bewegen.

Medien in dem Land berichten, dass der Cyber-Rat unter anderem VPNs verboten hat. Das sind Dienste, mit denen Nutzerinnen und Nutzer Internetsperren umgehen können. So kommen sie zum Beispiel auf soziale Netzwerke wie Instagram oder Telegram, die eigentlich in Iran blockiert sind. Viele Menschen dort geben viel Geld für VPN-Apps aus.

Unternehmen im Land fordert Irans Cyber-Rat auf, nur noch auf heimischen Apps und Webseiten Werbung zu machen.

In Iran sind nächste Woche Parlamentswahlen. In der Vergangenheit haben die Behörden immer wieder die Internetnutzung eingeschränkt - zum Beispiel bei großen Protestwellen wie im Herbst 2022. Die iranischen Behörden sagen, dass sie damit gegen Falschinfos vorgehen wollen.