Das berichten lokale Medien. Das im Iran geltende islamische Gesetz verbietet Tänze von Frauen in der Öffentlichkeit.

In dem Video tanzen die beiden Frauen in der Nähe des Tajrish-Platzes im Norden Teherans. Dabei sind sie als Hadschi Firouz verkleidet. Das ist eine rot gekleidete Folklorefigur, deren Tanz und Gesang das iranischen Neujahrsfest Norouz ankündigt. In diesem Jahr beginnt es am 20. März.

Schon letztes Jahr wurden mehrere Frauen festgenommen, die an öffentlichen Orten getanzt hatten. Sie unterstützen damit die Protestbewegung im Iran nach dem Tod von Jina Mahsa Amini.. Die 22-jährige Frau, deren Bild eine Demonstrantin im Foto hochhält, war 2022 von der Sittenpolizei verhaftet worden, weil sie die strenge Kleiderordnung des Landes nicht eingehalten hatte. Sie starb im Polizeigewahrsam. Ein aktueller UNO-Bericht macht iranische Behörden für Aminis Tod verantwortlich. Die iranische Führung nannte den Bericht "unsachlich, voreingenommen und inkorrekt".