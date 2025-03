Geparden sind generell selten geworden - aber der asiatische Gepard steht ganz kurz davor, auszusterben.

Die Unterart gibt es nur noch im Iran - und dort haben die Behörden jetzt nur noch 17 Tiere gezählt. Nach Angaben der Weltnaturschutzunion gab es im Iran vor knapp 20 Jahren noch geschätzt 60 bis 100 Tiere.

Die letzten asiatischen Geparden leben in einem Schutzgebiet in der nordöstlichen iranischen Provinz Semnan. Dort arbeitet die Umweltbehörde jetzt mit der Verkehrspolizei zusammen, um die Tiere besser zu schützen. In der Vergangenheit sind immer wieder Geparden auf den Schnellstraßen ums Leben gekommen.

Weltweit gibt es noch etwa 6.600 Geparden - die meisten davon im südlichen Afrika. In den letzten Jahren gab es Versuche, auch in Asien wieder Geparden anzusiedeln. 20 Tiere aus Namibia und Südafrika wurden nach Indien gebracht, um dort ausgewildert zu werden.