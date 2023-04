Im Iran sind wieder Vergiftungsfälle von Schülerinnen bekanntgeworden. Etwa 100 Schülerinnen seien am Sonntag (09.04.2023) in der kurdischen Stadt Saghes, dem Heimatort der Protestikone Jina Mahsa Amini, vergiftet worden, berichtete die Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA. Einige Schülerinnen sollen im kritischen Zustand sein. Protestierende Eltern seien festgenommen worden.



Von offizieller Seite gab es zunächst keine Informationen zu den Vergiftungen in den iranischen Kurdengebieten. Am Freitag hatten Behörden nach Kritik angekündigt, bald einen Bericht zu den Vorfällen vorzulegen.

Fast 13.000 Fälle mittlerweile



Die ersten Vergiftungen waren vor vier Monaten öffentlich geworden. Inzwischen ist von mehr als 13.000 Verdachtsfällen die Rede. Eltern werfen dem iranischen Regime vor, nicht genügend zu tun, um aufzuklären. Manche sollen ihre Kinder aus Sorge nicht mehr zur Schule schicken. Medien berichteten auch, dass mehrere protestierende Eltern festgenommen wurden.



Es wird vermutet, dass hinter den Vergiftungen der Versuch steht, Mädchen aus dem Bildungssystem auszuschließen, weil die Vergiftungen in Schulen passieren. Eine weitere Vermutung ist, dass es sich um einen Racheakt handelt - wegen der wieder starken Frauenrechtsbewegung nach dem Tod einer iranischen Kurdin letzten Herbst. Wer hinter den Vergiftungen steckt, ist weiter unklar.