In Irland dürften viele beim Blick auf ihren Kontostand große Augen bekommen haben.

Wegen einer Computerpanne bei der Bank of Ireland bekamen Kundinnen und Kunden teilweise mehr Geld angezeigt, als eigentlich auf dem Konto war. Die Panne hat an einigen Geldautomaten im Land zu chaotischen Szenen geführt. Viele versuchten, das vermeintlich zusätzliche Geld abzuheben. In sozialen Medien machten Fotos von langen Schlangen an den Geldautomaten die Runde. Die Zeitung Irish Times meldet, dass an einigen Automaten das Bargeld ausging. Teilweise hat die Polizei die Menschen davon abgehalten, Geld abzuheben. Die Panne bei der Bank of Ireland hat den Berichten zufolge auch dazu geführt, dass das Abhebelimit von 500 Euro vorübergehend aufgehoben wurde.

Inzwischen sollen die Systeme wieder funktionieren. Die Bank of Ireland hat alle Kunden, die mehr Geld abgehoben haben als eigentlich auf ihrem Konto ist, darauf hingewiesen, dass sie ihr Konto überziehen.