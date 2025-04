Wenn im Mittelalter irgendwo geschrieben wurde, war es mit hoher Wahrscheinlichkeit im Kloster.

Der Buchdruck war noch nicht erfunden und Wissen nicht frei zugänglich. In Klöstern wurden antike Bücher durch vielfaches Abschreiben bewahrt oder auch neue Lehrbücher verfasst. Kein Wunder also, dass Mönche in Irland vor über 1000 Jahren große Mühen auf sich genommen haben, um das angesammelte Wissen vor den Überfällen der Wikinger zu retten.

Sie brachten Schriften aufs europäische Festland - wo viele im Laufe der Jahrhunderte verloren gingen. Einige Dokumente wurden aber bis heute in einem Kloster in der Schweiz bewahrt - und kehren jetzt für eine Ausstellung nach Irland zurück. Sie offenbaren dabei nicht nur altes Wissen - sondern auch so einiges über die Mönche selbst. In der Randspalte eines Latein-Grammatikbuchs schreibt ein Mönch zum Beispiel, er habe einen Kater. Andere beschweren sich, unter welchen Umständen sie arbeiten müssen - Zitat: „Neues Pergament, schlechte Tinte. Oh, ich sage nichts mehr.“