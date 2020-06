Herrscher-Dynastien nahmen sich das Recht heraus, innerhalb der Familie Sex zu haben, damit sie ihre Macht mit niemandem teilen mussten. Das war in Ägypten so, bei den Inka, aber auch in Europa, schon vor 5000 Jahren. Das hat jetzt eine Analyse von Knochen aus Irland gezeigt. Die Knochen stammen aus der großen Grabanlage in Newgrange im Osten Irlands. Das ist eines der bekanntesten Bauwerke der damaligen Zeit, älter noch als Stonehenge.

Eine Forscherin vom Trinity College in Dublin hat zusammen mit ihrem Team die Knochen untersucht: Sie stammten von einem erwachsenen Mann. DNA-Analysen zeigten, dass die Eltern des Mannes entweder Geschwister gewesen sein müssen oder Vater und Tochter beziehungsweise Mutter und Sohn.

Weitere DNA-Untersuchungen aus Grabanlagen in der Nähe legen den Schluss nahe, dass es damals in Irland eine elitäre Herrscherfamilie gegeben haben muss. Die Verwandten blieben dabei gern unter sich und betrieben so eine Art Herrschafts-Netzwerk.