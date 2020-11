Die irische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat einen Lieferdienst geschlossen, der Sushi zuhause im Schlafzimmer zubereitet hat.

Wie irische Medien berichten, haben die Inhaber keine Hygienestandards eingehalten und auch nicht auf die Kühlung der Lebensmittel geachtet. Außerdem wurde laut der irischen Lebensmittelbehörde "erhöhte Nager-Aktivität" in den Räumen festgestellt, in Form von Kot, angefressenen Essensresten und einer lebendigen Maus oder Ratte. Das Sushi wurde in einem Haus in einem Vorort von Dublin produziert und dann unter drei verschiedenen Namen online verkauft. Das Geschäft war nicht registriert.

Die Behörden sehen Sushi als Hochrisiko-Produkt. Wenn es nicht richtig gekühlt wird, können sich auf dem rohen Fisch gefährliche Bakterien ansiedeln.