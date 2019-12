In Island ist gerade wieder die beste Zeit des Jahres für Buchhändler und Verlage.

Die Isländer kaufen für die Jolabokaflod ein, die Weihnachtsbücherflut. Denn in dem Land ist es an Heiligabend Tradition, Bücher zu verschenken - und dann den Rest des Abends lesend zu verbringen. Die Weihnachtsbücherflut geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück - eine Zeit, in der vieles knapp und teuer war, Papier aber erschwinglich. Bücher wurden deshalb zu beliebten Geschenken.

Heute bekommen dreiviertel der Isländer zu Weihnachten mindestens ein Buch geschenkt. Daran hat sich auch die Branche angepasst: Zwei Drittel der Bücher in Island erscheinen im November und Dezember.

Es gibt allerdings auch Kritik an der Bücherflut - zum Beispiel, dass auch Bücher zu billig verramscht werden. Die sind in Island normalerweise ziemlich teuer. Ein Hardcover kostet in der Regel mehr als 50 Euro.