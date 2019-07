In Island steht bald die erste Gedenktafel für einen verschwundenen Gletscher.

Sie ist dem Okjökull gewidmet. Der Gletscher hat früher mal den Vulkan Ok bedeckt. Mit der Zeit schrumpfte er aber immer weiter zusammen, bis er nicht mehr genug Eis hatte, um zu fließen. 2014 verlor er deshalb seinen Status als Gletscher. Inzwischen ist nur noch ein bisschen Schnee und Eis auf dem Vulkan übrig.

Die Gedenktafel soll auch eine Warnung sein: Darauf steht, dass in den kommenden 200 Jahren alle Gletscher das selbe Schicksal wie Okjökull erleiden werden. Dann folgt noch eine Botschaft zum Klimaschutz an die Nachwelt: Man wisse, was zu tun sei. Nur die zukünftigen Leser würden erfahren, ob es auch getan wurde. Die Tafel soll im August aufgestellt werden, von einem isländischen Wanderverband und Forschenden aus den USA.