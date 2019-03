Die etwa zwei Kilometer lange Schlucht mit dem Namen Fjaðrárgljúfur im Süden der Insel hatte in den vergangenen Jahren immer mehr Touristen angezogen, darunter viele Fans des kanadischen Popstars. Um das empfindliche Ökosystem des Canyons zu schützen, bleibt der Weg dorthin bis zum Sommer gesperrt.

Im Musikvideo zu "I'll show you" ist der 25-jährige Bieber auf einem Felsvorsprung über den etwa hundert Meter hohen Steilwänden der Schlucht zu sehen. Das Video wurde seit 2015 mehr als 440 Millionen Mal aufgerufen. Und nicht nur die Klickzahlen gingen nach oben, auch die Besuchszahlen an der Fjaðrárgljúfur- Schlucht: 2016 kamen rund 160.000 Touris, ein Jahr später waren es fast doppelt so viele. 2018 soll es ähnlich gewesen sein.