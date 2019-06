Kein Walfang dieses Jahr

Seit 17 Jahren fahren Schiffe aus Island wieder zum Walfang aufs Meer.

Dieses Jahr soll die Jagdsaison zum ersten Mal wieder ausfallen. Zwei Unternehmen haben einem isländischen Runfunksender gesagt, dass ihre Schiffe nicht auslaufen werden. Sie hätten die Erlaubnis gehabt, etwas mehr als 200 Finnwale zu erlegen und ähnlich viele Zwergwale.

Als Grund für die Pause geben die Unternehmen unter anderem an, dass die staatliche Erlaubnis dieses Jahr so spät gekommen sei. Dadurch könnten sie nicht mehr alle Vorbereitungen treffen und die Schiffe auf Vordermann bringen. Was die 20 Meter langen Finnwale angeht, scheint es auch finanzielle Gründe für den Verzicht zu geben. Das Fleisch exportiert Island sonst nach Japan. Dort sei der Markt aber dieses Jahr schwierig, heißt es.

Das könnte damit zu tun haben, dass Japan ab nächster Woche selber wieder ganz offen Wale für den Verzehr jagen will. Aus der Internationalen Walfangkommission, die das verbietet, ist Japan ausgetreten.