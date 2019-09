Denn die dürfen ab dem 1. September nicht mehr rausgegeben werden. Das Parlament in der Haupstadt Reykjavik hatte im Mai für eine entsprechende Gesetzesänderung gestimmt. Verboten sind damit ab sofort auch die dünnen Tütchen, in denen in Supermärkten Obst und Gemüse verpackt werden. Die isländische Regierung will so Plastik weiter reduzieren.

Nach Angaben des Umweltprogramms der Uno UNEP haben weltweit 66 Prozent aller Länder Regeln, um Müll durch Plastiktüten einzudämmen. 61 Länder verbieten die Herstellung und den Import komplett.