In Island ist das getestet worden in der weltweit größten Feldstudie zur Vier-Tage-Woche - durchgeführt von der NGO Alda (Association for Sustainable Democracy) und dem britischen Thinktank Autonomy Das Ergebnis: Mehr Produktivität und Wohlbefinden, weniger Stress und Burnout.





Von 2015 bis 2019 arbeiteten die Teilnehmenden der Studie 35 statt 40 Stunden die Woche. An der Studie nahm ein Prozent der isländischen Bevölkerung teil; nämlich 2500 Angestellte im öffentlichen Sektor wie zum Beispiel in Krankenhäusern oder Stadtverwaltungen.