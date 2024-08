In Island ist schon wieder ein Vulkan in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik ausgebrochen.

Das ist das sechste Mal seit Dezember. Auf Fernsehvideos ist zu sehen, wie Lava aus einem knapp vier Kilometer langen Erdriss sprudelt. Die isländische Meteorologiebehörde hat mitgeteilt, dass es vor dem Ausbruch ein heftiges Erdbeben gegeben hat. Der kleine Ort Grindavik, der ganz in der Nähe des Vulkans liegt, wurde vorsichtshalber evakuiert. Das war in den letzten Monaten schon mehrmals nötig. Im Januar hatte die Lava mehrere Häuser in Grindavik zerstört.

In Island gibt es 33 aktive Vulkansysteme - so viele wie nirgendwo sonst in Europa. Bis vor ein paar Jahren hatte es dort fast 800 Jahre lang keinen Ausbruch gegeben. Aber seit März 2021 passiert das immer wieder mal. Fachleute gehen davon aus, dass die aktuelle Ausbruchserie noch Jahrzehnte dauert.